Due individui, entrambi provenienti dalla Campania con età di 23 e 27 anni, sono denunciati dalla polizia per presunta truffa ai danni di un’anziana residente a Galatina, in provincia di Lecce. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dagli agenti, i due sospettati avrebbero ingannato la donna, facendole credere telefonicamente che il nipote avesse urgente bisogno di denaro nel corso di un evento risalente allo scorso luglio. Approfittando della situazione, uno dei due individui si sarebbe spacciato per un funzionario delle Poste di Lecce, riuscendo così a introdursi nell’abitazione dell’anziana. Utilizzando questo subdolo inganno, è riuscito a convincere la vittima a consegnare la somma consistente di 20.000 euro, per poi dileguarsi a bordo di un’auto.

Gli agenti del Commissariato di Galatina, in stretta collaborazione con i colleghi della Questura di Napoli, sono riusciti a individuare e denunciare i presunti responsabili di questo vile atto. La polizia ha lavorato con determinazione per individuare e porre sotto accusa coloro che hanno approfittato della vulnerabilità e della buona fede di un’anziana, dimostrando un chiaro impegno nella lotta contro le truffe e gli abusi nei confronti delle persone più fragili della società.