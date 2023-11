Il 2024 si preannuncia come un anno di continuità e alcune variazioni per quanto riguarda gli incentivi fiscali nel settore immobiliare. Le agevolazioni, in costante evoluzione, presentano diverse opportunità per chi desidera investire nella riqualificazione e nella sostenibilità delle proprietà. Una delle principali novità riguarda il Superbonus, che prevede una detrazione del 70% delle nuove spese in quattro anni a partire dal 2024. Tuttavia, il governo ha già previsto un ulteriore decremento al 65% a partire dal 2025. Questo incentivo riguarda interventi sulle parti comuni degli edifici, riduzione del rischio sismico e isolamento termico. È da notare che alcuni interventi, definiti “trainati”, possono accedere al Superbonus solo se effettuati in concomitanza con altri interventi specifici.

Il Sismabonus, che offre detrazioni dal 50% all’85% in base al tipo di immobile e alla classe di rischio, è garantito per l’intero 2024. Questo incentivo è rivolto a interventi volti a ridurre il rischio sismico degli edifici.

La detrazione al 75% per le spese sostenute per eliminare o ridurre le barriere architettoniche rimane valida per le spese sostenute dal 2022 al 2025.

Il Bonus Casa è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 e offre una detrazione del 50% con una soglia massima di spesa di 97.000 euro, suddivisa in 10 rate annuali.

Il Bonus Mobili, che richiede che gli arredi siano destinati a immobili in corso di ristrutturazione, prevede una detrazione di 8.000 euro fino al 31 dicembre 2023, mentre nel 2024 e 2025 la soglia scende a 5.000 euro.

Il Bonus Verde, con una detrazione del 36%, è destinato ai lavori di riqualificazione delle aree naturali collegate agli edifici privati, con una soglia massima di spesa di 5.000 euro, valido fino alla fine del 2024.

Infine, l’Ecobonus, che si applica ai processi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, sarà utilizzabile fino al 31 dicembre 2024. Le detrazioni variano dal 50% al 65% per i privati e dal 70% al 75% per i condomini, a seconda dei lavori svolti.