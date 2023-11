In Italia, molte persone si trovano a vivere in situazioni di estrema difficoltà economica, una realtà che colpisce particolarmente gli anziani che, per varie ragioni, non hanno potuto accedere a pensioni o contributi previdenziali. Affrontare l’avanzare dell’età in condizioni di povertà è un problema serio e preoccupante che il sistema sociale sta cercando di affrontare. L’assegno sociale, introdotto nel 1996, ha preso il posto della precedente “pensione sociale” e rappresenta un’importante misura di assistenza socio-economica destinata a coloro che non hanno versato contributi previdenziali. Questo supporto economico, fissato per legge a 503,27 euro, è rivolto a cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano raggiunto i 67 anni di età.

È una misura di sostegno vitale per chi si trova in condizioni di povertà, offrendo un aiuto concreto nel far fronte alle crescenti spese legate all’età avanzata, specialmente in un periodo di costi della vita così elevati. Tuttavia, per ottenere questo beneficio, è richiesto un reddito inferiore a 6.542 euro per persone sole o 13.085 per persone coniugate.

È importante sottolineare che il calcolo del reddito per ottenere l’assegno sociale tiene conto di specifiche condizioni e non considera, ad esempio, il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, gli indennizzi per danni da complicanze vaccinali o l’accompagnamento.

La richiesta per ottenere l’assegno sociale può essere presentata dopo aver compiuto 67 anni, attraverso la pagina INPS dedicata nell’area “Sostegni, sussidi e indennità”. La procedura è semplificata, richiedendo solo il codice fiscale, mentre il sistema si occupa di compilare automaticamente i dati di residenza, cittadinanza e trattamenti erogati.

È fondamentale garantire un accesso agevole a questa forma di sostegno per chi ne ha bisogno. Se vi sono difficoltà nella procedura, i patronati possono svolgere un ruolo importante come intermediari. Inoltre, è possibile contattare il Contact Center INPS per assistenza e chiarimenti al numero 803-164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile.