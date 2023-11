I Carabinieri della compagnia di Amalfi hanno compiuto un’importante operazione che ha portato all’arresto di due individui, uno dei quali è posto in carcere mentre l’altro è agli arresti domiciliari. Entrambi sono accusati di furto aggravato in concorso e sono originari del napoletano, precisamente dai Paesi Vesuviani. Secondo quanto emerso dalle ipotesi accusatorie, il 6 agosto scorso i due soggetti, individuati grazie alle approfondite indagini coordinate dal capitano Alessandro Bonsignore, avrebbero commesso il furto di tre biciclette elettriche. I furti si sarebbero verificati in diverse località, precisamente tra Atrani, Amalfi e Conca dei Marini.

L’operazione dei Carabinieri della compagnia di Amalfi ha dimostrato la determinazione nell’individuare e perseguire i responsabili di atti illeciti, fornendo così un importante servizio alla comunità locale. Le indagini e le azioni di contrasto al crimine organizzato rappresentano un punto fondamentale nel mantenimento della sicurezza e della legalità sul territorio.