I carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno intensificato i controlli sul territorio, conducendo un servizio straordinario di vigilanza nelle strade della città. I risultati di questo serrato monitoraggio hanno portato alla identificazione di 79 persone e alla revisione di 52 veicoli.

Tra le violazioni riscontrate, spicca il caso di un 34enne del luogo, denunciato per guida in stato di ebbrezza. Un altro caso di grave infrazione è stato individuato in un 39enne trovato alla guida senza aver mai conseguito la patente.

L’attenzione dei carabinieri si è estesa anche ai reati contro il patrimonio, in particolare a un presunto furto aggravato da parte di una 24enne di Torre Annunziata. La giovane è stata denunciata per aver rubato capi d’abbigliamento in un negozio, con una merce sottratta del valore di 135 euro.

Parallelamente, durante i controlli, sono stati individuati cinque giovani in possesso di sostanze stupefacenti. Questo aspetto evidenzia la problematica sempre presente legata alla circolazione illegale di droga nel territorio.

Non sono mancate neppure le violazioni al Codice della Strada, con un totale di 25 sanzioni notificate, la maggior parte delle quali per guida senza assicurazione. Questi risultati allarmano sul crescente fenomeno di trasgressioni al Codice della Strada e sui rischi legati all’uso dell’auto senza il rispetto delle normative vigenti.