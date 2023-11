Da quando un’ala di una palazzina a tre piani è crollata lo scorso 16 luglio, la strada di corso Umberto I a Torre del Greco è rimasta chiusa al traffico. Questo evento ha causato tre feriti e ha portato a gravi disagi per i residenti e i titolari delle attività commerciali nella zona. Secondo quanto riferito dagli esercenti, la chiusura della strada ha notevolmente influenzato il flusso di clienti, causando un significativo calo nei loro ricavi. In risposta a queste difficoltà, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Mennella, ha preso provvedimenti per supportare i nuclei familiari dei commercianti colpiti.

Con una delibera approvata dalla giunta, si è deciso di concedere un contributo economico ai nuclei familiari degli esercenti commerciali che dimostrino un calo di almeno il 30% nel volume d’affari nel periodo da luglio a ottobre 2023, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo contributo economico, fino a un massimo di 2.500 euro, sarà destinato a sostenere le famiglie in condizioni di assistibilità.

Per accedere a questo beneficio, i titolari delle attività dovranno presentare adeguata documentazione che dimostri la diminuzione del fatturato. Sarà possibile fornire questa documentazione anche tramite autocertificazione, seguendo le linee guida del Dpr 445/2000. Gli uffici preposti eseguiranno controlli per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate.

Inoltre, la delibera sottolinea che coloro che richiedono il contributo dovranno, contemporaneamente alla documentazione, firmare una dichiarazione di rinuncia a eventuali azioni di rivalsa nei confronti dell’ente comunale per i disagi subiti a causa della chiusura della strada provocata dal crollo dell’edificio.