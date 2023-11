A causa di un incidente che ha coinvolto una caduta massi, la Strada Statale 163 “Amalfitana” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 29,750, precisamente in località Amalfi, nel territorio di Salerno. La situazione ha creato disagi significativi per i viaggiatori, rendendo necessarie deviazioni locali per garantire la sicurezza e il corretto flusso del traffico. Le squadre di intervento dell’ANAS sono immediatamente intervenute sul luogo dell’incidente, lavorando in collaborazione con le forze dell’ordine per gestire il traffico in modo sicuro e coordinato. L’obiettivo principale è ripristinare la regolare viabilità nel più breve tempo possibile, tutelando la sicurezza di chi transita lungo questa strada panoramica di grande importanza.

La chiusura temporanea della strada è decisa in via precauzionale, al fine di evitare rischi per la circolazione veicolare. Nel frattempo, sono istituite deviazioni locali per consentire ai veicoli di proseguire il loro percorso evitando l’area interessata dall’incidente.

L’invito alle autorità locali è di prestare massima attenzione al ripristino della viabilità, considerando l’importanza strategica di questa strada per i residenti e i numerosi turisti che visitano la Costiera Amalfitana. Gli automobilisti sono altresì sollecitati a seguire le indicazioni delle autorità e a essere pazienti durante questo periodo di chiusura temporanea.