Un’imponente operazione della Polizia Stradale lungo l’autostrada Napoli-Canosa, nei pressi di Grottaminarda, ha portato al maxisequestro di merci trasportate in condizioni non idonee. Gli agenti della Sottosezione di Polizia stradale di Grottaminarda hanno fermato un furgone che trasportava merci in regime di temperatura controllata, ma la scoperta all’interno del veicolo ha lasciato sbigottiti gli agenti.

Una volta aperto il vano del furgone, i poliziotti hanno trovato, oltre a varie sostanze alimentari, anche pneumatici di autocarri. Ma ciò che ha destato maggior preoccupazione è stato il ritrovamento di sacchetti contenenti cozze e vongole, trasportati in modo non conforme alle normative vigenti, a diretto contatto con il piano di carico. Questa condizione avrebbe comportato un grave rischio di contaminazione per gli alimenti. In aggiunta, diverse cassette in polistirolo contenevano pesce fresco.

Date queste irregolarità e l’assenza dei documenti di trasporto relativi ai molluschi, è richiesto l’intervento del personale dell’ASL di Avellino. Al termine delle verifiche, i molluschi e il pesce fresco sono sottoposti a sequestro amministrativo, finalizzato alla distruzione per evitare potenziali rischi per la salute pubblica in caso di immissione sul mercato.

Le conseguenze per il conducente del furgone e il titolare della ditta coinvolta sono state pesanti, con sanzioni rilevanti e multe per violazioni al codice della strada.