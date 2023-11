Scoperto un caso di abusivismo edilizio a Agerola, con i carabinieri della stazione locale che hanno denunciato un uomo di 39 anni, presumibilmente affiliato al clan Afeltra Di Martino, e un imprenditore edile di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine, per la realizzazione abusiva di una struttura. Durante un sopralluogo condotto in viale della Vittoria, nella proprietà del 39enne, i militari hanno individuato un vano di 40 metri quadrati che era in fase di trasformazione in un garage. Tuttavia, questa costruzione è realizzata in un’area soggetta a vincoli di interesse pubblico, rendendola abusiva.

Di conseguenza, il vano è finito sequestrato e sia il proprietario dello stabile che l’imprenditore edile incaricato dei lavori sono denunciati per abusivismo edilizio. La scoperta di questa violazione delle norme urbanistiche ha portato all’azione immediata delle forze dell’ordine per tutelare la legalità e l’integrità delle norme edilizie in quella zona.