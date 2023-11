Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha portato a termine un’operazione di rilevanza contro il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, culminata con l’arresto di sei individui sospettati di associazione per delinquere. Le indagini condotte dai finanzieri della Compagnia di Portici hanno rivelato l’esistenza di due gruppi criminali inseriti in un livello intermedio della catena distributiva delle sigarette di contrabbando provenienti dall’Europa orientale, con base operativa a Napoli. Gli indagati, residenti nei comuni di Portici ed Ercolano, nonché nei quartieri di Napoli – Barra e San Giovanni a Teduccio, sono finiti oggetto di attività investigative approfondite.

Attraverso tecniche di osservazione, controllo, e monitoraggio degli immobili destinati a deposito e degli automezzi utilizzati per le consegne, sono sequestrate più di 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Dieci persone sono arrestate in flagranza di reato durante le operazioni di indagine. Particolarmente significativi sono i sequestri effettuati a Torre del Greco, dove le sigarette di contrabbando sono scoperte sotto il pavimento di una villetta in ristrutturazione e in un locale utilizzato come spogliatoio all’interno di un complesso sportivo.

L’organizzazione criminale, nell’arco di due anni, ha movimentato circa 40 tonnellate di sigarette di contrabbando di varie qualità, con un valore stimato di mercato di circa 12 milioni di euro.