L’INPS ha confermato il bonus Natale per il 2023, un’aggiunta economica destinata alle pensioni basse. Questo bonus si somma alla tredicesima e quattordicesima mensilità, se spettanti, ed è riconosciuto automaticamente a coloro che rientrano in determinate fasce di reddito. L’importo aggiuntivo del bonus Natale per il 2023 ammonta a 154,94 euro ed è concesso a coloro che ricevono una o più pensioni con un ammontare uguale o inferiore al trattamento minimo, purché rientrino nelle fasce di reddito specificate dalla legge.

Tuttavia, non tutte le tipologie di prestazioni economiche previdenziali riceveranno questo bonus, ad esempio le pensioni e gli assegni sociali, le prestazioni agli invalidi civili, le pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d’azienda e altri trattamenti non equiparabili a pensioni.

L’importo esatto dell’assegno sociale nel 2023 dopo i 70 anni è di 503,27 euro mensili per 13 mensilità, ma è soggetto a riduzioni in caso di presenza di redditi.

Il pagamento degli assegni avverrà con valuta 1° dicembre 2023, e il calendario di ritiro del trattamento previdenziale presso gli uffici postali di Poste Italiane seguirà una cadenza specifica in base all’iniziale del cognome.

Per quanto riguarda l’aumento della pensione a dicembre, nel cedolino sarà presente un incremento dello 0,8%, derivante dalla differenza tra l’indice provvisorio applicato con decorrenza dal 1° gennaio 2023 (+7,3%) e l’indice definitivo (+8,1%).

Il bonus Natale sulle pensioni è condizionato da vari elementi, inclusi i limiti reddituali propri e del coniuge o unito civile. Sono previste fasce di reddito specifiche per ottenere l’intero importo aggiuntivo o una differenza in base all’ammontare complessivo delle pensioni per il 2023.