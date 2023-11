Nella notte, una banda di ladri professionisti ha messo a segno una spettacolare rapina a un magazzino di logistica nella zona di Milano, portando via circa un migliaio di cellulari iPhone degli ultimi modelli. Il bottino è stimato essere di almeno un milione di euro. L’operazione dei ladri era estremamente ben organizzata e coordinata. Hanno utilizzato chiodi per bloccare le strade circostanti, fermato veicoli e usato alcuni mezzi come arieti per sfondare il cancello di un’importante azienda di logistica. Successivamente, hanno caricato circa una dozzina di pallet con gli iPhone rubati sui loro veicoli.

Secondo le prime informazioni e il racconto di una guardia giurata messa in fuga, la banda era composta da almeno dieci persone, supportate da numerosi veicoli, molti dei quali erano rubati e poi abbandonati. Prima di iniziare l’azione, hanno bloccato le strade circostanti con nove automezzi e hanno disseminato chiodi sull’asfalto per ostacolare eventuali interventi delle forze dell’ordine.

Questo spettacolare colpo ricorda un altro tentativo di rapina avvenuto in un magazzino di logistica nella provincia di Milano a Cambiago, il 25 giugno scorso. Tuttavia, in quell’occasione, un vigilante aveva sparato contro i ladri, mettendoli in fuga.

L’indagine sul furto è attualmente nelle mani degli investigatori della Compagnia di San Donato Milanese, che stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella zona e conducendo ricerche sui veicoli utilizzati e successivamente abbandonati dai ladri, che sono stati posti sotto sequestro.