Una tragedia ha sconvolto Grottaminarda, nella provincia di Avellino, dove un’intera colonia di gatti è finita avvelenata, causando la morte di dodici di loro, mentre altri cinque lottano strenuamente per sopravvivere, anche se le loro condizioni sono estremamente critiche. Il mistero avvolge questa terribile situazione, poiché non è ancora chiaro chi possa essere responsabile di questo atto crudele. L’evento ha avuto luogo nella contrada Barricella, e l’ipotesi principale è che sia utilizzato un potente veleno per topi che non ha risparmiato i poveri felini, incluso alcuni esemplari adulti. La gravità di questa tragedia ha attirato l’attenzione delle autorità, con la presenza sul posto del vice questore Maria Felicia Salerno, su segnalazione di una donna del luogo che ha informato la polizia e la stampa locale per denunciare l’accaduto.

Le forze dell’ordine stanno intraprendendo una serie di indagini approfondite per individuare i responsabili di questo atto spietato, e ci si sta concentrando sull’intera area, al fine di prevenire che simili episodi di malvagità assoluta possano ripetersi in futuro.