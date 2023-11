Gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno compiuto un importante arresto durante i servizi di controllo predisposti. In via Ferrovia dello Stato a Ottaviano, un uomo alla guida di un’auto è fermato e trovato in possesso di una considerevole quantità di cocaina. Il 45enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è scoperto con 4 buste contenenti un totale di 320 grammi di cocaina. La droga era astutamente nascosta all’interno di un cuscino da divano, custodito nel cofano dell’autovettura. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati anche due telefoni cellulari.

Il sospetto è stato immediatamente tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta con successo grazie alla tempestività e all’efficienza degli agenti, che hanno sottolineato la pericolosità e la sofisticatezza dei metodi utilizzati dai trafficanti per occultare la droga.