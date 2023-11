Presso l’Azienda Agricola Pierfrancesco Ammendola, in San Giuseppe Vesuviano (NA), si è svolta l’Assemblea degli associati della Strada del Vino Vesuvio e dei Prodotti Tipici Vesuviani, per il rinnovo delle Cariche Sociali. Alla presenza, in proprio e per delega, di 25 titolari di rispettive aziende associate, dopo un breve giro di interventi dei consiglieri uscenti, seguiti ai saluti del presidente pro-tempore, che ha ricordato i momenti salienti del suo mandato, è intervenuto Gaetano Romano per proporre il nuovo consiglio di amministrazione.

Sono pronunciati così i sette nomi da mettere ai voti: Clementina Iervolino di Masseria Clementina, Giuseppe Palomba di Bosco de’ Medici, Rita Rianna di La Cantina del Vulcano, Gaetano Romano di Ager, Carmine Castaldo Tuccillo di Cantine Castaldo Tuccillo, Saverio Francesco Iervolino di Saier Caffè, Pierfrancesco Ammendola dell’omonima Azienda Agricola.

È proposto, inoltre, Emilio Ragosta Olearia Ragosta,alla carica di Revisore dei conti, Enrico Iervolino Ottajano BIKE, quale Presidente dei Probiviri, Giuseppe Pappacena del Panificio Pappacena, e Antonio Iovino dell’Azienda Agricola Le Logge, quali componenti del Collegio dei Probiviri della Strada del Vino Vesuvio e dei Prodotti Tipici Vesuviani.

L’Assemblea chiamata a votare per alzata di mano dal segretario, Ciro Esposito, elegge all’unanimità il nuovo direttivo che, riunitosi a chiusura dei lavori dell’Assemblea, rielegge Clementina Iervolino alla presidenza e elegge Gaetano Romano alla Vicepresidenza.