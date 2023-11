«Incontrerò il presidente della commissione Trasporti in consiglio regionale, l’onorevole Luca Cascone, per discutere delle problematiche legate alla mobilità nel territorio vesuviano e, in particolare, alla Circumvesuviana. È una iniziativa importante, frutto anche dell’impegno dei comitati di cittadini, che da tempo stanno accendendo i riflettori sul trasporto pubblico locale». A darne notizia è il sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti. L’incontro con Cascone arriva dopo la presentazione, avvenuta presso la biblioteca comunale di Ottaviano, della petizione lanciata dai comitati di pendolari, dal comitato civico “A. Cifariello” e da altre associazioni. Sono circa 5mila le firme raccolte, consegnate al vicesindaco Antonio Napolitano e, simbolicamente, a tutti gli amministratori dell’area nolana e vesuviana.

«Pendolari e studenti non devono essere più penalizzati: è necessario chiedere maggiore attenzione per chi paga il biglietto e un servizio migliore», conclude Simonetti