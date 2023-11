Un’area in Via Costantinopoli a Praiano, uno dei gioielli della Costiera Amalfitana, è stata oggetto di un intervento dei Carabinieri Forestali del nucleo di Tramonti. La scoperta ha svelato una situazione preoccupante: piazzole di terreno incolto utilizzate per ospitare una cinquantina di carcasse di motocicli e una miriade di rifiuti, tra cui vecchi pezzi di carrozzeria e numerosi pneumatici abbandonati tra la vegetazione circostante.

Il sito web quotidianocostiera.it ha riportato questo spiacevole scenario, evidenziando il degrado di un’area in un luogo così suggestivo e amato dai residenti e dai visitatori. I militari dell’Arma hanno agito prontamente, sottoponendo a sequestro l’area e denunciando l’intestatario della proprietà alle autorità giudiziarie per attività di gestione non autorizzata di rifiuti.

Tuttavia, le indagini non si fermano qui: ulteriori approfondimenti sono in corso per individuare ulteriori responsabilità e comprendere la dimensione e l’impatto ambientale di questa discutibile pratica. L’abbandono di carcasse di motocicli e rifiuti ha sollevato preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti e sulla tutela dell’ambiente in una zona di straordinaria bellezza naturale.