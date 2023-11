Nola si prepara ad abbracciare l’atmosfera festosa del Natale con un evento straordinario che trasforma il Vulcano Buono in un mondo incantato. Da novembre a gennaio, questo centro commerciale diventa il fulcro di “Christmas Dreams”, regalando momenti di gioia e divertimento per tutti. L’evento trasforma la piazza centrale in un magico spazio di celebrazione. La ruota panoramica, imponente a oltre 50 metri d’altezza, offre dal 18 novembre una vista mozzafiato della città avvolta da luci scintillanti, regalando l’esperienza magica di volare tra le stelle.

L’arena esterna accoglie una vasta pista di pattinaggio su ghiaccio di 400 metri quadrati, un invito a immergersi nell’atmosfera natalizia scivolando sulla pista insieme alla famiglia. Le casette di Natale tradizionali aggiungono calore all’ambiente, offrendo non solo regali unici e prodotti artigianali ma anche delizie culinarie locali da gustare. Il video mapping adorna le pareti del centro, mentre un allegro trenino e uno splendido carosello trasportano i visitatori in un mondo di fantasia e magia, creando ricordi indelebili soprattutto per i più piccoli.

Ma l’evento non si ferma qui. Il Vulcano Buono presenta uno spettacolare programma di intrattenimento, con acrobati, clown, giocolieri, maghi e trampolieri che si esibiscono durante i fine settimana, offrendo spettacoli gratuiti di altissimo livello, rendendo l’atmosfera ancor più vivace con musical, balli e canti natalizi. E per i bambini, l’incontro con Babbo Natale, gli elfi e la creazione di giocattoli nei laboratori natalizi rappresentano momenti di magia e divertimento unici nel loro genere. Dal venerdì al sabato e nei giorni festivi, i più piccoli avranno l’opportunità di incontrare il magico Babbo Natale, gli elfi e la loro allegra famiglia. Inoltre, solo per tre giorni, dal 27 al 31 dicembre, sarà possibile partecipare ai magici laboratori di giocattoli insieme agli elfi e in compagnia di Mamma Natale.

Il Vulcano Buono, oltre a essere il palcoscenico di “Christmas Dreams”, è un punto fermo nell’offerta commerciale di Nola. La sua architettura moderna si fonde armoniosamente con lo spirito tradizionale della città, offrendo negozi, ristoranti e intrattenimento di ogni genere. Durante le festività, il Vulcano Buono diventa un’oasi di festività, con luminarie e decorazioni che catturano l’attenzione di residenti e turisti. È il luogo ideale per trovare regali unici, assaporare la cucina locale e partecipare a eventi che rendono questo centro un vero e proprio tesoro natalizio.

Per ulteriori dettagli e sorprese che arricchiranno l’esperienza “Christmas Dreams”, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento o seguire i profili social del centro commerciale.