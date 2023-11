Durante un servizio di controllo del territorio, il direttore di un supermercato in corso Italia a Sant’Agnello ha segnalato agli agenti del commissariato di Sorrento che un uomo aveva appena compiuto una rapina, sottraendo diversi generi alimentari e fuggendo senza pagare. I poliziotti hanno reagito prontamente, esaminando le immagini di videosorveglianza del negozio, che hanno permesso loro di localizzare l’individuo poco distante dall’esercizio commerciale. Dopo averlo intercettato, hanno scoperto che l’uomo era in possesso di quattro bottiglie di liquore, 12 confezioni di tonno, 12 confezioni di cioccolatini e quattro barattoli di crema, per un valore complessivo di 350 euro.

Il sospettato, un cittadino georgiano di 24 anni, già con precedenti penali specifici e inoltre irregolare sul territorio nazionale, è finito arrestato per furto aggravato. Questa azione rappresenta un’ulteriore conferma dell’importanza della sorveglianza e del pronto intervento delle forze dell’ordine nel prevenire e reprimere atti illeciti sul territorio.