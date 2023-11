Le indagini per identificare i responsabili di una rapina avvenuta martedì sera presso la farmacia comunale di Pagani, in via De Gasperi, stanno procedendo attivamente. I carabinieri locali e quelli del nucleo operativo di Nocera Inferiore stanno cercando di individuare e catturare i due malviventi che hanno commesso il crimine a volto coperto e a bordo di una motocicletta.

Durante la rapina, i due individui sono entrati nella farmacia, minacciando con una pistola i presenti, inclusi alcuni clienti e due dipendenti. Hanno esiguto l’incasso, che si aggirava intorno ai mille euro, prima di fuggire dalla scena del crimine.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per risalire all’identità dei rapinatori, utilizzando ogni mezzo disponibile per tracciare le informazioni necessarie che possano portare all’individuazione e all’arresto dei colpevoli. La presenza di clienti e dipendenti durante il tragico evento sottolinea la gravità di tali azioni criminali e l’importanza di garantire la sicurezza dei luoghi pubblici.