Il Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri del Nas di Salerno ha ordinato la chiusura della mensa scolastica presso l’Istituto Comprensivo “Cosimo Caruso” di Altavilla Irpina, provincia di Avellino. Le autorità hanno evidenziato carenze igienico-sanitarie nei locali di preparazione dei pasti, insieme alla bassa qualità degli alimenti e all’inadeguatezza generale del menu destinato ai bambini della scuola materna.

Verifiche in Corso per Accertare le Violazioni

I carabinieri del Nas, in collaborazione con il personale della Asl di Avellino, stanno attualmente conducendo verifiche per accertare ulteriori dettagli sulle presunte violazioni. Le indagini sono state avviate in seguito a segnalazioni di carenze igieniche e di qualità degli alimenti che sono state portate all’attenzione delle autorità.

Gestore dell’appalto Coinvolto

Il gestore della mensa ha ottenuto l’appalto del servizio dal comune di Altavilla Irpina, guidato dal sindaco Mario Vanni, dopo aver vinto una gara di evidenza pubblica. Tuttavia, le indagini in corso hanno rivelato problematiche significative che hanno portato all’ordine di chiusura della mensa.

Prescrizioni e Divieti

Tra le prescrizioni imposte, vi è il divieto di continuare a cucinare i pasti nella struttura comunale. Al contrario, si richiede la sostituzione dei pasti cucinati con porzioni monouso preconfezionate provenienti da altre fonti. Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza e la salute dei bambini che usufruiscono del servizio di mensa scolastica.

Impegno per la Sicurezza Alimentare

L’azione decisa del Nucleo Antisofisticazione sottolinea l’importanza attribuita alle norme di sicurezza alimentare nelle istituzioni pubbliche, specialmente quando coinvolgono la salute dei più giovani. Il comune di Altavilla Irpina dovrà adottare misure correttive adeguate prima che la mensa possa essere riaperta, assicurando così un ambiente sicuro e igienico per i bambini della scuola.