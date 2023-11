All’interno di un bidone destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti trovato il corpo di un maiale in avanzato stato di decomposizione. Gli agenti della Polizia Locale, insieme al personale dell’Asl Veterinaria, si quindi sono recati in via Stefano Giliberti nel quartiere di Ponticelli, dove hanno scoperto un’area adibita ad allevamento abusivo. In questo luogo, erano detenuti numerosi animali tra cui mucche, asini, maiali, oche, pony, cavalli e diversi cani, alcuni dei quali con orecchie e code tagliate. Durante l’ispezione trovati anche medicinali, detenuti illegalmente, che sono sequestrati e messi a disposizione dell’Asl per ulteriori controlli.

Non essendoci autorizzazioni amministrative e sanitarie per questo allevamento, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell’allevamento abusivo e hanno denunciato il responsabile per il reato di maltrattamento di animali. Sono comminate sanzioni amministrative per circa 30mila euro al trasgressore.

Nelle strade dei Quartieri Spagnoli di Napoli, l’Unità Operativa Avvocata insieme a operai di una ditta convenzionata è intervenuta per liberare le vie da manufatti realizzati da ignoti, mirati a riservarsi spazi pubblici a discapito della collettività. Sono rimossi oltre 30 metri di catene e circa 140 abusi, tra cui paletti, fioriere, transenne e altri oggetti installati abusivamente in varie zone come via del Formale, vico Soccorso, vico Pergolella Morbillo, piazzetta Giardinetto Ognibene, piazzetta Parrocchiella Ognibene, vico Politi, vico Noce, vico Montecalvario, vico Teatro Nuovo e altre aree caratterizzate da abusi prolungati.