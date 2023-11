Demolito un capannone nella zona di via traversa dell’Orto a Castellammare di Stabia. La demolizione è disposta dal tribunale di Torre Annunziata in seguito a un’ordinanza emessa nel lontano 2006. L’edificio, oltre a essere ritenuto abusivo, ospitava un locale in muratura utilizzato come servizi igienici, anch’esso costruito senza le necessarie autorizzazioni. La zona in cui sorgeva il capannone è soggetta a restrizioni riguardanti l’edificazione: sia la costruzione di nuovi edifici che l’ampliamento di quelli esistenti sono vietati in questa zona specifica. Inoltre, qualsiasi intervento edilizio in quest’area richiede il parere preventivo della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Pompei, sottolineando la delicata natura di questa regione in termini di patrimonio storico e archeologico.

La demolizione dell’edificio abusivo è eseguita conformemente all’ordinanza del tribunale, segnando un passo importante per garantire la conformità agli ordinamenti territoriali e l’adeguata tutela dell’ambiente circostante. Attualmente, l’area in questione si presenta ora priva dell’edificio abusivo e dei servizi igienici precedentemente ospitati al suo interno. L’azione di demolizione è quindi portata a termine al fine di far rispettare le regolamentazioni locali e proteggere l’integrità di una zona che richiede particolare attenzione e cautela in termini di sviluppo urbano.