Questa mattina un camion in transito sul passaggio a livello di Camposano, sulla linea vesuviana Napoli-Baiano, ha tranciato il trefolo di guardia che è andato sulla linea aerea facendo scattare le sottostazioni elettrica Nola e Roccarainola. Lo comunica Eav, azienda del trasporto pubblico regionale della Campania, spiegando che “la linea aerea per fortuna non è caduta, per cui i tempi di ripristino sono rapidi e la circolazione è riattivata dopo circa un’ora dall’evento”. L’Ente autonomo Volturno segnala che il camion, dopo aver provocato il danno, è scappato via.

“Ancora una volta si verifica un’emergenza legata ai passaggi a livello, questa volta con conseguenze per fortuna non drammatiche, ma che comunque hanno provocato il fermo della circolazione su una linea ferroviaria, episodi che si ripetono frequentemente”, così Eav in una nota, confermando l’impegno affinché i passaggi a livello siano chiusi. Sullo stesso tema oggi pomeriggio c’è stato un confronto con Ansfisa, relativo proprio allo stato avanzamento del piano di soppressione dei passaggi a livello.

“Ogni ritardo è adeguatamente da motivare”, spiegano da EaV, precisando che: “Dopo l’incidente che ha causato la morte di due persone in Calabria naturalmente occorre accelerare il piano ed eliminare i passaggi a livello, in particolare nei centri cittadini, quando tecnicamente possibile”. Per l’azienda campana la soppressione dei passaggi a livello è “una attività ritenuta di fondamentale importanza e, infatti, esiste una Unità operativa che se ne occupa stabilmente”.

Già 15, ad oggi, i passaggi a livello soppressi, a cui se ne aggiungerà un altro, a breve, nel comune di Alvignano (Caserta) e, a seguire, altri sei appartenenti alla linea Santa Maria Capua Vetere – Piedimonte Matese nel comune di Alife. Inoltre, a inizio novembre, è indetta una gara di appalto per interventi di soppressione dei passaggi al livello della rete ferroviaria EaV per un importo complessivo di 17 milioni di euro.