Un tragico incidente si è verificato questa mattina intorno alle 8 in un cantiere stradale a Castelraimondo, nella provincia di Macerata. Un giovane operaio, residente nella provincia di Salerno, è rimasto ferito gravemente dopo essere caduto in un pozzo profondo circa 20 metri e largo circa 1,60 metri, mentre lavorava nel cantiere per la realizzazione del Quadrilatero R46 sulla strada che conduce a Camerino.

L’allarme è immediato, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno utilizzato anche una squadra Speleo Alpino Fluviale (SAF) per il recupero. Un coraggioso pompiere si è calato nel pozzo, ha imbracato il giovane operaio e lo ha portato in sicurezza all’esterno. Fortunatamente, il 21enne è rimasto cosciente durante l’operazione di recupero.

Dopo essere stato affidato ai sanitari presenti, il giovane è stato trasportato in eliambulanza del 118 all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. La sua condizione è stata giudicata grave, tanto che è stato ricoverato in codice rosso ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. La prognosi al momento resta riservata, ma sembra che non ci sia pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza e prevenzione ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria territoriale. Al momento, sono in corso accertamenti sulla dinamica precisa della caduta dell’operaio nel pozzo, che pare sia stato scavato nell’ambito delle opere in corso nel cantiere.