Sembrerebbe che una mucca, dotata persino di campanaccio, si sia allontanata dalla sua abituale dimora per pascolare in un angolo verde lungo la strada statale sorrentina. La presenza dell’animale in un’area adibita al traffico stradale costituisce un rischio, non solo per gli automobilisti che transitano lungo quella strada, ma anche per la stessa sicurezza della mucca, che sembra essersi smarrita dalla sua stalla. Il problema non sembra essere isolato, considerando che questa situazione si è verificata nuovamente, nella stessa zona dove era avvistata anche domenica scorsa, e approssimativamente nello stesso orario. Gli automobilisti hanno segnalato la presenza non solo di una, ma di più animali nelle vicinanze dell’ingresso della galleria per Sorrento.

È evidente che la presenza di animali su una strada ad alto traffico è pericolosa sia per gli automobilisti che per gli stessi animali coinvolti. Sarebbe importante adottare misure per garantire la sicurezza stradale e prevenire incidenti, assicurandosi che gli animali siano portati al sicuro e che le strade siano libere da tali imprevisti che potrebbero causare situazioni rischiose per tutti i partecipanti al traffico.