Un nuovo sviluppo positivo si prospetta per il personale scolastico in Italia, con l’annuncio di un bonus straordinario fino a 1500 euro che sarà erogato a dicembre. Questa anticipazione, secondo quanto dichiarato dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, è legata al rinnovo dei contratti collettivi e rappresenta un modo concreto per il Governo di mettere più denaro nelle buste paga dei lavoratori del settore pubblico. Il Ministro Valditara, in un’intervista al Messaggero, ha delineato gli importi previsti per il bonus, che varieranno in base alla posizione e all’anzianità di servizio dei dipendenti. Le cifre oscillano tra i 1.516 euro per i dirigenti scolastici e i 829 euro per i professori di medie e superiori con minor anzianità.

Questo inaspettato incentivo è il risultato della vacanza contrattuale che, inizialmente prevista per gennaio 2024, è anticipata a dicembre grazie al rinnovo dei contratti collettivi. Questa misura coinvolgerà circa due milioni e mezzo di lavoratori del pubblico impiego, inclusi insegnanti, presidi, maestri, e altri professionisti come ministeriali, medici, e infermieri.

Tuttavia, è importante sottolineare che i dipendenti dei Comuni e delle Province, non direttamente sotto la giurisdizione dello Stato Centrale, non rientreranno in questa iniziativa, rimanendo esclusi da questo incremento straordinario delle retribuzioni.