Molti si stanno chiedendo quando riceveranno il tanto atteso bonus spesa nel mese di novembre 2023. Di solito, il bonus spesa arriva entro la seconda settimana di ciascun bimestre. In questo specifico caso, la ricarica di 80 euro sulla Carta Acquisti è prevista tra il 6 e il 10 novembre.

Questo sostegno economico consiste in un sussidio bimestrale di 80 euro, diviso in 40 euro per ciascun mese, erogato per sei mesi all’anno. I periodi di pagamento sono organizzati in questo modo:

Gennaio – Febbraio

Marzo – Aprile

Maggio – Giugno

Luglio – Agosto

Settembre – Ottobre

Novembre – Dicembre

Tuttavia, è importante notare che, poiché non c’è una data di accredito standard per tutti, non c’è motivo di preoccuparsi se la ricarica dovesse arrivare leggermente in ritardo rispetto alle date di pagamento sopra menzionate.

Come verificare il saldo della Carta Acquisti?

La verifica dei pagamenti relativi alla Carta Acquisti di novembre 2023 può essere effettuata tramite il sito ufficiale di Poste Italiane. Essendo Poste Italiane l’ente responsabile dell’emissione della Carta, è possibile controllare il saldo attraverso il sito poste.it. In alternativa, è possibile contattare il numero verde dell’INPS al 800 666 888.

Chi ha diritto al bonus spesa?

Il bonus spesa da 80 euro non è destinato a tutti. La Carta Acquisti è disponibile solo per i nuclei familiari composti da bambini di età inferiore ai 3 anni e per le persone di età superiore ai 65 anni, a condizione che soddisfino specifici requisiti reddituali non particolarmente restrittivi:

ISEE non superiore a 7.640,18 euro

ISEE fino a 10.186,91 euro per gli anziani di età superiore ai 70 anni.

Una volta confermato il possesso dei requisiti necessari, è possibile presentare la richiesta per ottenere la Carta Acquisti presso qualsiasi ufficio di Poste Italiane.