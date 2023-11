La pandemia globale e le tensioni geopolitiche hanno portato un’ondata di difficoltà senza precedenti, lasciando molte famiglie italiane a fronteggiare aumenti dei prezzi e una situazione economica instabile. In questo contesto, il tanto atteso Bonus di Natale 2023 si prospetta come un sostegno fondamentale per i cittadini in difficoltà. Ma cosa significa effettivamente questo bonus e come può essere richiesto?

Origini e Normative

La Legge italiana n. 260 del 1949, articolo 5, comma 3, istituisce il “bonus Natale” come una gratifica speciale destinata ai lavoratori del paese. Questa normativa garantisce che se una festività come il Natale cade di domenica, i lavoratori hanno diritto non solo alla normale retribuzione giornaliera, ma anche a un’aggiunta corrispondente all’aliquota giornaliera. Tale bonus è integrato direttamente nella busta paga, considerando il 25 dicembre come festività non goduta, paragonabile a Capodanno. Questo offre la possibilità di organizzare le ferie in modo da ottenere un periodo di riposo più prolungato.

Aspettative sulla Busta Paga

L’attesa è per vedere l’applicazione di questo bonus secondo quanto previsto dalla Legge n. 260 del 1949. Di conseguenza, il 25 dicembre dovrebbe essere conteggiato come giorno lavorativo retribuito, aumentando l’importo complessivo della retribuzione.

Tuttavia, una precisazione importante deriva dalla sentenza n. 17764 del 2 settembre 2004 della Corte di Cassazione, che specifica che questo criterio si applica solo alle festività nazionali e non ad altre occasioni, come il Santo Patrono della città che cade di domenica.

Calcolo dell’Aumento in Busta Paga

L’importo del bonus di Natale dipende dai contratti collettivi di settore. Ad esempio, per impiegati e lavoratori con uno stipendio mensile, il bonus è generalmente pari a 1/26 della retribuzione mensile.

Come Richiedere il Bonus di Natale 2023?

È importante sottolineare che il bonus di Natale viene erogato direttamente dai datori di lavoro, integrato nella normale retribuzione mensile o nell’ultima mensilità dell’anno. Pertanto, non è richiesta una richiesta separata da parte dei dipendenti.