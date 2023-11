Anche quest’anno, le persone disabili e invalide continuano a beneficiare di una serie di bonus e agevolazioni, molte delle quali sono state confermate anche per il prossimo anno. Questi interventi mirano a offrire supporto finanziario alle famiglie che hanno uno o più membri con forme di disabilità e invalidità, adattandosi alle varie condizioni sociali ed economiche delle persone coinvolte.

Le forme di aiuto spaziano da bonus auto a bonus per badanti, dall’indennità di accompagnamento all’Assegno unico. È importante sottolineare la differenza tra disabili e invalidi civili: mentre il primo termine considera la persona dal punto di vista medico e sociale nel suo ambiente, il secondo si focalizza esclusivamente sulle condizioni fisiche o cognitive.

Gli aiuti variano in base al grado di gravità dell’invalidità, che può essere media, grave o comportare non autosufficienza. A seconda di questi livelli, scattano agevolazioni e bonus che possono essere richiesti dalla persona interessata o dalla sua famiglia.

Uno dei principali sostegni è il contributo per l’acquisto di auto, destinato a persone non vedenti, sorde, con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, o con gravi limitazioni motorie. Questo bonus comprende detrazioni fiscali sul costo di acquisto dei mezzi di locomozione, agevolazioni fiscali sull’Iva per l’acquisto di autovetture nuove o usate e l’esenzione da bollo e passaggio di proprietà.

In ambito assicurativo, esiste un bonus per le polizze che coprono rischi di morte o invalidità permanente, consentendo detrazioni fiscali. Tuttavia, il governo sta valutando di ridurre il tetto di reddito per usufruire pienamente di questa agevolazione.

Detrazioni fiscali sono previste anche per le spese sostenute per l’assistenza personale di individui non autosufficienti a causa di disabilità, così come agevolazioni fiscali in caso di eredità con disabilità grave.

Per quanto riguarda le pensioni, lo Stato garantisce una previdenza per le persone con invalidità civile, con importi variabili a seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa.

Nel settore sanitario, sono previste esenzioni dal ticket sanitario per diverse categorie, tra cui gli invalidi civili al 100%, i non vedenti e i sordomuti.

Inoltre, sono disponibili aiuti per le famiglie con figli disabili, come il bonus mensile per famiglie monogenitoriali o con genitori disoccupati con figli disabili. I minori possono beneficiare dell’indennità di frequenza per coloro con difficoltà permanenti nello svolgere compiti e funzioni proprie dell’età.

Le famiglie con figli disabili possono ottenere maggiorazioni dell’Assegno unico, a seconda del grado di disabilità. Questi sostegni mirano a fornire un aiuto adeguato alle famiglie che affrontano le sfide quotidiane legate alle disabilità dei loro membri.