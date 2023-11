Con Decreto Dirigenziale n. 747 del 16 novembre 2023 (BURC n. 82 del 20.11.2023) sono state approvate le graduatorie definitive relative al Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’annualità 2022 (Decreto Dirigenziale n. 31 del 31 marzo 2023).

Si ricorda che sono pervenute oltre 72 mila domande per un fabbisogno di circa 123 milioni di euro. Grazie ad un’azione di ricognizione su altri fondi, il budget disponibile è passato da € 28.481.425,10 a € 35.048.613,49, ampliando la platea complessiva dei beneficiari fino ad oltre il 50% delle domande ammissibili.

Si pubblicano di seguito:

la graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento, sia per la fascia A che per la fascia B (Allegato A);

la graduatoria definitiva delle domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi (Allegato B);

l’elenco definitivo delle domande escluse (Allegato C).

DOMANDE AMMESSE

AMMESSE MA NON FINANZIABILI PER CARENZA FONDI

DOMANDE ESCLUSE

Le graduatorie definitive e l’elenco delle domande escluse sono suddivise per Comune.

Al fine di agevolare la ricerca, a scopo puramente esplicativo, si pubblica anche un elenco complessivo contenente tutte le domande, ammesse ed escluse, in ordine di numero di domanda (vedi Allegato D_Riepilogo totale graduatorie definitive in ordine di numero di domanda).

Ai sensi dell’art. 26 comma 4 del d. lgs. 33/2013, le domande sono identificate esclusivamente tramite il codice alfanumerico rilasciato all’atto della presentazione dell’istanza.

Accedendo tramite le proprie credenziali SPID/CIE/CNS alla Piattaforma Telematica per l’Edilizia Residenziale Pubblica al seguente link:

https://bandofitti2022.regione.campania.it/0a2a0585-8732-15d1-8187-32ef05070001

gli utenti possono verificare il proprio codice e, cliccando sul tasto “Stampa esito graduatoria definitiva”, scaricare in formato pdf un documento che riporta l’esito della propria domanda, la posizione in graduatoria, il punteggio assegnato e l’importo dell’eventuale contributo riconosciuto.

Il pagamento dei contributi verrà eseguito dalla Regione, mediante bonifico bancario direttamente sull’IBAN dichiarato in domanda, entro il mese di febbraio 2024.