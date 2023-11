La Regione Campania ha lanciato il Programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), un’iniziativa ambiziosa inclusa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzata a ridurre la disoccupazione e a stimolare l’occupazione nella regione. Una delle componenti più rilevanti di questo programma è l’opportunità offerta ai cittadini disoccupati di partecipare a corsi di formazione professionale gratuiti, con la possibilità di ottenere un bonus di 600 euro.

Bonus di 600 Euro: A Chi Spetta?

Questo bonus è quindi rivolto a coloro che si trovano senza impiego o in difficoltà occupazionale e decidono di partecipare a corsi di formazione riconosciuti dalla Regione. Possono accedere a questa opportunità i cittadini residenti nel territorio regionale che rientrano in una delle seguenti categorie:

Lavoratori fragili o vulnerabili.

Cittadini beneficiari del sostegno al reddito di natura assistenziale, inclusi ex percettori del Reddito di Cittadinanza, inoltre percettori di Supporto Formazione e Lavoro, e occupabili percettori dell’Assegno di Inclusione (dal 1° gennaio 2024).

Cittadini titolari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro, come percettori di Naspi o DIS-COLL.

Disoccupati senza sostegno al reddito.

Lavoratori autonomi titolari di Partita IVA.

Lavoratori con redditi molto bassi.

Importo del Bonus e Modalità di Erogazione

Durante la partecipazione ai corsi di formazione, i beneficiari riceveranno indennità di frequenza sotto forma di assegni, con un importo che varia da 120 a 600 euro in base alla durata del corso. Questo sostegno finanziario mira a incentivare la partecipazione attiva e l’impegno nei percorsi formativi, fornendo un aiuto economico proporzionato all’impegno dedicato.

Come Richiederlo?

Per accedere a questa opportunità, è necessario rivolgersi ai servizi per il lavoro regionali e richiedere l’accesso ai servizi offerti dal Programma GOL. Una guida fornita dai Centri per l’Impiego presenti sul territorio aiuterà infatti i partecipanti a scegliere il corso più adatto alle proprie esigenze e aspirazioni professionali.