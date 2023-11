Un nuovo vento di speranza soffia per i cittadini disoccupati della Regione Campania, offrendo loro la possibilità di rafforzare le proprie competenze professionali attraverso un sostegno finanziario senza precedenti. Un bonus di 600 euro è ora disponibile per coloro che mirano a migliorare le proprie prospettive lavorative. Chi può accedere a questa opportunità? La gamma è ampia e inclusiva. Dai lavoratori fragili ai beneficiari di ammortizzatori sociali, dai percettori di indennità di disoccupazione ai disoccupati senza sostegno al reddito, tutti sono invitati a partecipare. Anche i lavoratori autonomi titolari di Partita IVA possono approfittare di questo programma.

Ma qual è il percorso per ottenere questo beneficio? È semplice. I Centri per l’Impiego della Campania identificano i soggetti idonei tramite appositi questionari e li indirizzano verso percorsi di formazione adatti alle loro esigenze. Questi corsi variano in durata e contenuto, offrendo sia programmi a breve termine, concentrati su competenze specifiche, sia percorsi più lunghi che portano a qualifiche professionali.

La somma del bonus, che oscilla tra 120 e 600 euro, viene erogata al termine del percorso formativo come un assegno di sostegno finanziario. La cifra dipende dalla durata e dalla tipologia del corso frequentato.

La chiave per accedere a questa opportunità è semplicemente contattare i servizi per il lavoro regionali e richiedere l’accesso al Programma GOL. Una volta completato con successo uno dei corsi disponibili, il sussidio sarà erogato, coprendo l’intera durata dell’addestramento.

Rammentiamo che questa opportunità è già attiva e disponibile per chi sta seguendo un percorso formativo.

Per ulteriori dettagli sui corsi offerti e sui passaggi per richiedere questo sostegno finanziario, è consigliabile contattare il Centro per l’Impiego competente nel proprio territorio.