In Italia, la situazione lavorativa spesso risulta instabile, con retribuzioni che non sempre sono sufficienti a far fronte ai costi della vita. In questo contesto, il governo italiano ha attivato periodicamente dei Bonus a sostegno di specifiche categorie di lavoratori per alleviare le difficoltà economiche che molti affrontano. Il nuovo Bonus da 550 euro è l’ultima iniziativa volta a sostenere i dipendenti con contratto part time verticale.

La situazione dei lavoratori in Italia

Lo stipendio medio in Italia varia tra 1.250 euro e 1.700 euro al mese, ovvero tra 22.500 e 28.500 euro all’anno. Questi numeri mettono in evidenza le sfide che molte famiglie italiane devono affrontare per coprire i costi della vita, specialmente in periodi di inflazione elevata. A titolo di confronto, in Francia, la retribuzione annua media è di 39.000 euro, in Germania lo stipendio medio mensile è di 2.830 euro al 1° ottobre 2023, e in Spagna si attesta a 1.822 euro al mese.

Il Bonus da 550 euro: chi può richiederlo

Il governo italiano ha riconosciuto la necessità di intervenire per aumentare le entrate mensili dei lavoratori, soprattutto di coloro con un lavoro precario, uno stipendio insufficiente o un contratto part-time. Il più recente Bonus è rivolto ai dipendenti con un contratto part time verticale.

Questo Bonus, del valore di 550 euro, è un’indennità erogata in via straordinaria a circa 54.000 lavoratori con contratto part time verticale. Si tratta di lavoratori che, pur avendo un contratto a tempo indeterminato, vengono impiegati solo per specifici periodi dell’anno. Questo tipo di contratto è comune in settori stagionali come bagnini, addetti ai parchi acquatici, addetti ai centri estivi, personale delle mense scolastiche e dipendenti delle stazioni sciistiche.

Requisiti per richiedere il Bonus

Per richiedere questo Bonus, i lavoratori interessati devono soddisfare alcuni requisiti. Devono essere dipendenti di aziende private e titolari di un contratto part time verticale con una durata complessiva di stop lavorativo superiore a sette settimane e inferiore a 20 durante l’anno. Inoltre, devono aver lavorato per almeno un mese in modo continuativo. Al momento, i lavoratori interessati non possono ancora presentare domanda per il Bonus.

È necessario attendere l’attivazione della piattaforma dedicata, che dovrebbe avvenire a breve. La richiesta sarà gestita attraverso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), quindi si presume che sarà indispensabile essere in possesso delle credenziali digitali per avviare la procedura. Queste credenziali possono includere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), la Carta di Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi. Gli interessati dovrebbero rimanere informati sulle prossime istruzioni per presentare la domanda e assicurarsi di soddisfare tutti i requisiti necessari per ottenere il Bonus da 550 euro.