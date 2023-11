L’Inps ha comunicato, attraverso il messaggio 4050 del 15 novembre 2023, i dettagli relativi agli assegni pensionistici e assistenziali di dicembre, includendo l’importo aggiuntivo denominato “Bonus Natale”. Questo bonus, pari a un massimo di 154.94 euro, è destinato ai beneficiari di trattamenti pensionistici con assegno minimo, noto nel tempo come “Bonus Natale”. Per poter accedere a questo bonus, sono necessari determinati requisiti. In particolare, la misura è destinata a coloro che ricevono una o più pensioni la cui somma complessiva sia inferiore all’importo annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, che attualmente corrisponde a 7.327,32 euro.

La percezione del bonus è anche regolata in base al reddito personale totale e a quello dei coniugi. L’ammontare complessivo non deve superare una volta e mezza l’importo del trattamento minimo previsto per l’anno.

Il pagamento del bonus sarà disponibile a partire dal primo dicembre 2023, sia presso gli istituti bancari che presso gli uffici di Poste Italiane. Nel caso in cui si ritenga di aver diritto al bonus ma questo non sia erogato, è possibile presentare una richiesta tramite il portale online dell’Inps.