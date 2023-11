Una notizia entusiasmante per gli studenti universitari italiani è stata annunciata nel contesto del Disegno di Legge di Bilancio 2024. Gli studenti che parteciperanno al progetto dell’Erasmus italiano, che consente loro di ampliare il loro percorso di studi attraverso l’offerta formativa presente in tutte le università italiane, riceveranno un bonus di circa 1.000 euro. Per il 2024, sono previste 3.000 borse di studio, un numero che dovrebbe più che raddoppiarsi nel 2025.

Il progetto Erasmus italiano offre agli studenti l’opportunità di espandere il proprio percorso formativo accedendo alle proposte dei propri atenei o di qualsiasi altra università italiana, a condizione che le attività siano coerenti con il corso di studi di iscrizione.

Gli atenei hanno tempo fino al 30 novembre di quest’anno per adeguare i loro regolamenti didattici per consentire l’accesso a questa nuova opportunità.

Per quanto riguarda le borse di studio, l’importo previsto sarà di circa 1.000 euro, e nel 2024 saranno disponibili 3 milioni di euro per finanziare 3.000 studenti partecipanti al programma Erasmus italiano. Nel 2025, il numero di borse di studio sarà più che raddoppiato, con 7.000 studenti che beneficeranno di tali incentivi, che saranno esenti da ogni imposizione fiscale.

Tuttavia, i dettagli esatti sui requisiti per ottenere il bonus, le modalità di domanda e i valori dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) saranno stabiliti successivamente dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Inoltre, è importante notare che il testo del Disegno di Legge di Bilancio potrebbe subire modifiche fino alla sua approvazione definitiva. In generale, il bonus sarà destinato agli studenti iscritti a corsi di laurea o di laurea magistrale che scelgono di partecipare al programma Erasmus italiano.