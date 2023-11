Il Bonus Trasporti è un incentivo che consente ai cittadini residenti in Italia con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 20.000 euro di ottenere un voucher del valore massimo di 60 euro. Questo voucher può essere utilizzato per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali per i servizi di trasporto pubblico locale e nazionale. Inizialmente, i fondi previsti dal Governo per questo bonus erano esauriti entro la fine di agosto. Tuttavia, il 1° novembre era annunciato un “click day” per distribuire le risorse rimaste inutilizzate nei mesi precedenti, il quale ha riscosso un grande successo, con centinaia di migliaia di cittadini che hanno fatto richiesta del bonus.

Ecco alcune importanti informazioni sul bonus trasporti aggiuntivo da 100 euro:

Proroga Fino alla Fine del 2023: Il bonus trasporti è stato prorogato fino alla fine del 2023, offrendo ai cittadini la possibilità di richiedere questo incentivo per risparmiare sul costo degli abbonamenti mensili o annuali dei trasporti pubblici.

Incentivo Aggiuntivo di 100 Euro: In aggiunta al bonus trasporti, la Regione Piemonte ha deciso di fornire un incentivo ulteriore del valore di 100 euro, che può essere cumulato con il bonus trasporti. Questo incentivo è destinato ai cittadini che possiedono veicoli diesel Euro 3, 4 o 5.

Come Richiederlo: La richiesta del bonus trasporti aggiuntivo da 100 euro può essere effettuata accedendo alla pagina della Regione Piemonte a partire dal 30 ottobre 2023 alle ore 9:00. Sarà necessario fornire un metodo di riconoscimento, come SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Successivamente, dovrai compilare un modulo con i tuoi dati e dichiarare di possedere un veicolo diesel Euro 3, 4 o 5.

Scadenza: Il voucher del bonus aggiuntivo sarà valido fino al 30 novembre per chi lo richiede ora, quindi è consigliabile effettuare la richiesta al più presto per poter beneficiare dell’incentivo extra per i trasporti pubblici.