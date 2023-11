Il bonus da 550 euro è in arrivo e sarà presto possibile presentare la domanda all’INPS. Questo bonus, come riportato dal quotidiano Il Messaggero, sarà destinato a oltre 54.000 lavoratori con un contratto part-time verticale. Nonostante detengano un contratto a tempo indeterminato, questi lavoratori svolgono la loro attività solo in periodi specifici dell’anno.

Ad esempio, durante l’estate, potrebbero essere inclusi bagnini, personale impiegato in parchi acquatici o circoli estivi per bambini, nonché lavoratori delle mense scolastiche che non lavorano durante il periodo estivo. Durante l’inverno, il bonus potrebbe essere destinato a dipendenti delle stazioni sciistiche.

Il rifinanziamento del bonus stagionale è stato incluso nel Decreto Anticipi, correlato alla Manovra di Governo approvata il 16 ottobre. Il bonus sarà erogato ai lavoratori di aziende private con il suddetto tipo di contratto, purché rispettino alcune clausole: il periodo di inattività lavorativa non deve essere inferiore a 7 settimane né superiore a 20 settimane nell’arco dell’intero anno, con almeno un mese di lavoro continuativo.

Per fare richiesta del bonus, bisognerà attendere l’attivazione della piattaforma web, il cui avvio dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. È importante notare che la somma erogata dall’INPS non è considerata come reddito e quindi non deve essere dichiarata nel modello 730.