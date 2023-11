In autostrada con falsa patente straniera. E’ quanto scoperto dagli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola che, durante gli ordinari servizi di vigilanza stradale sulla A30 presso il casello di Nola, hanno controllato un veicolo con targhe polacche, guidato da un cittadino di nazionalità ucraina. Gli agenti, da un controllo più approfondito sulla patente di guida esibita, hanno accertato che quest’ultima era falsa. Nello specifico, i poliziotti hanno riscontrato che i sistemi di sicurezza e le tecniche di stampa del documento erano difformi da quelli usati nei documenti ordinari.

Per tale motivo, l’uomo è denunciato per falsità materiale commessa dal privato e invitato all’Ufficio Immigrazione della Questura al fine di regolarizzare la propria presenza sul territorio italiano. Gli agenti hanno sequestrato la patente alterata procedendo, inoltre, alla contestazione della violazione del Codice della Strada per guida senza patente. Infine, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo.