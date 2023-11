È avvenuto un blitz anti-droga a Portici, dove i carabinieri locali hanno arrestato due individui, Francesco Losacco, 22 anni di San Giorgio a Cremano, e Ciro Vanacore, 20 anni di Portici, per detenzione di sostanza stupefacente con l’intento di spaccio. Durante una perlustrazione della zona, i militari hanno notato i due soggetti in via Scalea che, alla vista dei carabinieri, hanno provato a sbarazzarsi di un portafogli.

I carabinieri li hanno fermati e hanno recuperato il portafogli, al cui interno c’erano sette bustine di hashish, totalizzando un peso di 34 grammi. Inoltre, Losacco è trovato in possesso di altre tre bustine della stessa sostanza, per un peso di 11 grammi. È emerso anche che Losacco era sottoposto alla misura del foglio di via dal comune di Portici.

Entrambi gli individui sono arrestati, mentre Losacco è anche denunciato. Attualmente sono in attesa di giudizio, mentre la droga sequestrata è stata confiscata dalle autorità competenti.