Gli sconti più attesi dell’anno stanno per arrivare e noi vogliamo approfittarne per condividere qualche consiglio degli esperti e fare acquisti online in sicurezza. S econdo un sondaggio di NordVPN , in passato quasi il 20% degli italiani ha subito una truffa mentre faceva shopping online. Inoltre, il sondaggio ha anche mostrato che 1 italiano su 4 ha subito una truffa o un raggiro mentre faceva shopping per il Black Friday o Cyber Monday. In totale, si tratta di quasi tre milioni di italiani.

A pochi giorni dal Black Friday, i cyber truffatori hanno messo nel mirino i nostri connazionali che hanno già cerchiato questa data sul calendario: il 50% degli utenti italiani dice che cercherà offerte online per fare acquisti durante il Cyber Monday, Black Friday, o i saldi di Natale, mentre il 40% si dice incerto a riguardo.

“In passato, abbiamo rilevato uno spiccato aumento dell’attività dei cybercriminali durante il periodo degli acquisti e dei regali: ecco perché i 30 milioni di italiani che vogliono cogliere le migliori offerte online devono fare molta attenzione,” ha dichiarato Adrianus Warmenhoven, esperto di cybersecurity di NordVPN . “Il messaggio principale che vogliamo far passare è che se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, o se vengono richieste molte informazioni personali per ottenere uno sconto – probabilmente si tratta di una truffa.”

Nove persone su dieci sono pronte a rivelare informazioni private in cambio di uno sconto

Il 94% degli italiani è disposto a fornire qualche dato personale per ricevere regali, bonus, sconti o servizi gratis.

Di tutti gli italiani coinvolti nel sondaggio, il 4% è pronto a rivelare dettagli sulla propria carta di credito, il 13% il codice fiscale, e l’8% rivelerebbe dove lavora. Il 7% arriverebbe a rivelare i nomi dei propri figli pur di ottenere uno sconto aggiuntivo.

Come puoi proteggerti dalle truffe quando fai shopping online

Fornisci solo le informazioni necessarie. Un sito serio e affidabile chiederà solo le informazioni necessarie per completare la transazione ed effettuare la spedizione.

Un sito serio e affidabile chiederà solo le informazioni necessarie per completare la transazione ed effettuare la spedizione. Verifica che l’URL sia corretto. Assicurati che il negozio online sul quale ti trovi sia quello giusto, o correrai il rischio di fornire le informazioni sulla tua carta di pagamento a “n1ke.com.” invece che a “Nike.com”. Un piccolo cambiamento all’URL spalanca la porta ad hacker e truffatori per diversi tipi di attacchi informatici.

Assicurati che il negozio online sul quale ti trovi sia quello giusto, o correrai il rischio di fornire le informazioni sulla tua carta di pagamento a “n1ke.com.” invece che a “Nike.com”. Un piccolo cambiamento all’URL spalanca la porta ad hacker e truffatori per diversi tipi di attacchi informatici. Attenzione agli URL abbreviati. Se ti imbatti in una pubblicità che propone un’offertona con un URL abbreviato, prova a dare un’occhiata al sito dell’azienda, inserendo l’indirizzo manualmente. Se non riesci a trovare l’offerta, potresti aver sventato una truffa.

Se ti imbatti in una pubblicità che propone un’offertona con un URL abbreviato, prova a dare un’occhiata al sito dell’azienda, inserendo l’indirizzo manualmente. Se non riesci a trovare l’offerta, potresti aver sventato una truffa. Evita di fare acquisti quando sei collegato a reti Wi-Fi pubbliche. Di solito è meglio evitare di fare acquisti quando si è connessi a reti Wi-Fi pubbliche, visti i bassi standard di sicurezza e la presenza di hacker alla ricerca di connessioni facili da violare. Se non hai altre alternative, le VPN rappresentano un ottimo strumento per cifrare la connessione e proteggere i tuoi dati.

Usa strumenti protettivi quando fai shopping online. Così come gli hacker usano l’IA per automatizzare i loro attacchi, gli utenti possono usare strumenti simili per identificare siti web pericolosi o a rischio. Soluzioni come Threat Protection di NordVPN ti aiutano a identificare le pagine sospette, proteggendoti da truffe e scam.



Così come gli hacker usano l’IA per automatizzare i loro attacchi, gli utenti possono usare strumenti simili per identificare siti web pericolosi o a rischio. Soluzioni come Threat Protection di NordVPN ti aiutano a identificare le pagine sospette, proteggendoti da truffe e scam. Controlla l’estratto conto con frequenza. Uno dei modi migliori per verificare che non sei stato vittima di un raggiro, è monitorare con costanza il bilancio del proprio conto bancario. Così facendo, è possibile non solo tenere traccia di tutti gli acquisti e delle spese ma anche reagire in maniera veloce in caso di transazioni sospette.

“Oltre a tutto questo, gli utenti potrebbero aggiungere uno strato di sicurezza in più, usando una carta di credito virtuale. Questo strumento consente di utilizzare un codice temporaneo per acquistare online senza dover mostrare al venditore i veri dettagli della carta di pagamento” ha concluso Adrianus Warmenhoven, esperto di cybersecurity di NordVPN .

Metodologia: il sondaggio è commissionato da NordVPN e condotto dalle aziende esterne Cint, Norstat (Svezia e Polonia) e Syno International (Austria e Svizzera) dal 16 al 27 ottobre 2023. I soggetti coinvolti sono persone maggiorenni e residenti in Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia, Germania, Spagna, Olanda, Polonia, Svezia, Italia, Austria e Svizzera, parte di un campione di utenti internet. Sono intervistate 1.000 persone per Paese, con l’eccezione di Spagna (800) e Svizzera (800). Sono state applicate quote su età, genere e luogo di residenza.