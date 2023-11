Una terribile vicenda si è verificata nel mese di ottobre in Campania, quando un bambino di sei anni è finito ricoverato al Santobono dopo essere portato in codice rosso al pronto soccorso. Aveva solo ingerito un integratore alimentare. Il prodotto coinvolto è Alka Water, distribuito dalla Vivere Alcalino. La notizia, anticipata da Repubblica, ha destato grande preoccupazione e ha innescato una serie di indagini per comprendere la dinamica dell’incidente. Il bambino ha riportato ustioni gravi alla gola e allo stomaco a seguito dell’assunzione del prodotto. L’incidente ha richiesto il suo immediato ricovero in ospedale, dove è stato classificato in codice rosso al pronto soccorso. Le ustioni riportate al livello dell’esofago e dello stomaco sollevano gravi preoccupazioni per la sua salute.

Il risultato delle analisi effettuate è stato inviato al Centro Antiveleni di Pavia per ulteriori accertamenti. Le autorità stanno lavorando per identificare le cause precise dell’incidente e per determinare eventuali responsabilità da parte del produttore dell’integratore alimentare.

La notizia ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli integratori alimentari, specialmente quelli destinati ai bambini. Le autorità sanitarie stanno monitorando da vicino la situazione e potrebbero adottare misure aggiuntive per garantire la sicurezza dei consumatori, in particolare dei più giovani.