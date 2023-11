L’Italia affronta un’ulteriore ondata di tensioni per i costi elevati dei carburanti, con il prezzo della benzina e del diesel che rimane costantemente alto su tutto il territorio nazionale. Nonostante le speranze di una stabilizzazione dei costi, i consumatori si trovano ad affrontare un ulteriore peso sul proprio bilancio familiare. In risposta a questa emergenza, il governo ha introdotto un nuovo strumento di supporto per alleviare le spese legate all’acquisto di carburante.

Gli ultimi mesi hanno visto un’instabilità significativa nei prezzi dei carburanti, con un prezzo medio della benzina che si attesta fino a 2 euro al litro per chi effettua il rifornimento in Italia. Questo impatto finanziario è particolarmente elevato per coloro che si affidano alle stazioni autostradali o alla modalità del servito. In parallelo, i costi del diesel restano alti, con una media nazionale leggermente inferiore ai 2 euro al litro, ma potenzialmente superiore in determinate condizioni, come il servito o le autostrade.

Le misure di trasparenza introdotte dal governo non hanno raggiunto l’obiettivo di stabilizzare i costi per i cittadini. In risposta a questa situazione, l’esecutivo ha deciso di istituire un bonus straordinario del valore di 80 euro per i cittadini con un reddito inferiore a 15.000 euro, che hanno attivato la nuova versione della Social Card nell’estate appena trascorsa. Questo bonus rappresenta un’opportunità per ottenere uno sconto sull’acquisto di benzina e diesel su tutta la rete nazionale.