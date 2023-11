Tre individui arrestati dai Carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano per un furto in un cantiere edile. La banda, composta da Aniello De Crescenzo e altri due complici di cui non sono state divulgate le generalità, un 42enne e una 54enne, è stata accusata di furto aggravato. Durante un normale controllo notturno in via Sandriana, i Carabinieri hanno notato movimenti sospetti intorno a un cantiere edile. Approfondendo le verifiche, hanno sorpreso tre persone intentate a smontare pannelli metallici utilizzati come pedane per i ponteggi edili da un’impalcatura. La banda aveva già sottratto 7 di questi pannelli, ma sono stati prontamente arrestati prima di poter fuggire.

La refurtiva è recuperata e restituita al legittimo proprietario della ditta edile danneggiata dall’azione dei ladri. Gli arresti sono stati convalidati e per De Crescenzo è stato stabilito l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Questo episodio di furto è stato risolto grazie alla prontezza e all’intervento tempestivo dei Carabinieri, i quali hanno restituito la merce trafugata e assicurato alla giustizia i responsabili.