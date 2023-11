Una tragica fatalità ha colpito le strade di Roma, quando una giovane di soli 13 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Attorno alle 4 del mattino, la ragazzina si trovava a bordo di un’auto insieme alla madre e un’amica, quando il veicolo, una Volkswagen Golf presumibilmente guidata dall’amica della madre, è finito coinvolto in un incidente spaventoso contro la rotonda Gutenberg situata lungo via Laurentina. Durante l’impatto, la giovane è rimasta gravemente ferita ed è deceduta mentre era trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio. Nel frattempo, sia la madre che l’amica al volante sono trasportate in ospedale in condizioni critiche, classificate con codice rosso.

Al momento, sembra che non ci siano stati altri veicoli coinvolti nell’incidente. L’ipotesi prevalente è che la conducente abbia perso il controllo del veicolo a causa dell’elevata velocità, causando il ribaltamento dell’auto per tre volte dopo aver impattato contro la rotonda.

Questa non è la prima tragedia ad aver colpito questa strada. Solo pochi giorni fa, un altro incidente fatale aveva segnato questa zona. Oscar Roselli, un osteopata di 33 anni, aveva perso la vita in un altro incidente a poca distanza dal luogo dell’incidente di oggi, precisamente in via di Tor Pagnotta.

Le autorità stanno indagando sull’accaduto per determinare le circostanze esatte che hanno portato a questa terribile perdita e cercano di comprendere le cause dell’incidente. La sicurezza stradale è diventata un tema di crescente preoccupazione, con la necessità di esaminare più approfonditamente le misure atte a garantire la protezione dei cittadini sulle strade della città.