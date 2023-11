Nella notte tra lunedì e martedì, si è verificato un tragico incidente stradale nella provincia di Ferrara, che ha causato la morte di una donna di 39 anni, Erica Maratea, originaria di Salerno. L’incidente è avvenuto lungo la Strada Statale 66, nelle vicinanze di Dosso. La vettura, guidata da un uomo di 28 anni di origini ucraine, è uscita di strada per cause ancora non del tutto chiare, ipotizzate forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, andando a impattare violentemente contro un muretto in cemento.

Nel veicolo, Erica Maratea si trovava sul sedile del passeggero e, purtroppo, per lei non c’è stato nulla da fare: ha perso la vita sul colpo a causa delle gravi conseguenze dell’impatto. Il conducente, invece, è rimasto ferito in modo grave ed è trasportato d’urgenza in ospedale a Bologna per ricevere le cure necessarie.

Le autorità competenti, tra cui il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, sono intervenute sul luogo dell’incidente per prestare soccorso e avviare le indagini al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto.