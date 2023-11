Nella notte scorsa, a Manocalzati, è stato registrato un incidente stradale di rilevante allarme. Una vettura ha urtato violentemente il contatore del metano di uno stabile, causando un momento di grande apprensione nella frazione San Barbato, precisamente in via Generale Del Mauro. All’interno del veicolo viaggiavano tre persone provenienti da Atripalda, le quali, fortunatamente, non hanno riportato gravi conseguenze a seguito dell’incidente. Tuttavia, l’impatto ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino.

La squadra dei caschi rossi è intervenuta prontamente per garantire la sicurezza dell’area coinvolta. Le operazioni di messa in sicurezza hanno coinvolto anche la società responsabile della manutenzione della rete cittadina del gas, al fine di prevenire eventuali rischi di fuoriuscita di metano.

Misura precauzionale per evitare rischi

L’incidente ha richiamato l’attenzione sulle possibili conseguenze di incidenti stradali in prossimità di infrastrutture critiche come i contatori del metano. La pronta risposta dei vigili del fuoco e l’intervento rapido per garantire la sicurezza dell’area hanno scongiurato ulteriori problemi legati alla fuoriuscita di gas.