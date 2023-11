Un tragico incidente stradale ha scosso la Statale 100, nei pressi dello svincolo per Mottola a Taranto, lasciando dietro di sé una scia di dolore e devastazione. Lo scontro frontale tra un furgone e un’auto, una Fiat Multipla, ha portato infatti alla perdita di quattro vite e ha gravemente ferito due persone. Il bilancio della tragedia riporta la perdita di tre militari dell’Esercito, appartenenti alla Brigata Pinerolo 7° Bersaglieri di Altamura, tutti originari della provincia di Taranto. Questi uomini, in servizio nella loro unità, viaggiavano nell’auto insieme a colleghi quando lo scontro è avvenuto. Due dei loro compagni sono trasportati in condizioni critiche all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, lottando per riprendersi dalle ferite riportate.

La quarta vittima è il conducente del furgone, un uomo di 68 anni. L’incidente ha lasciato i soccorritori di fronte a una scena drammatica: corpi sbalzati sull’asfalto, persone intrappolate tra le lamiere contorte. L’intervento dei vigili del fuoco è stato cruciale per liberare i feriti e gestire la situazione di emergenza.

La dinamica dell’incidente è oggetto di indagine da parte dei carabinieri, impegnati nella ricostruzione degli eventi per comprendere le cause e le circostanze che hanno portato a questa terribile tragedia.

L’impatto dell’incidente non si è limitato alle vittime e ai feriti. Il traffico è stato paralizzato in entrambe le direzioni, deviando le auto su strade locali tra gli svincoli di San Basilio e Mottola, causando disagi agli utenti della strada.