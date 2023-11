Nel corso della notte lungo la Napoli-Bari, precisamente al km 115+800 in territorio irpino in direzione del capoluogo pugliese, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura, lasciando un bilancio di un ferito tra i tre occupanti a bordo. Il tragico evento è innescato quando il conducente ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, causando la fuoriuscita dalla carreggiata, il ribaltamento e l’impatto contro il guardrail. L’auto, alimentata a metano, è coinvolta da un principio d’incendio subito domato dagli interventi pronti e tempestivi della Polizia Stradale della sottosezione di Grottaminarda.

Le autorità intervenute, comprendendo quattro ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco, hanno lavorato per assicurare la messa in sicurezza dell’area e per l’estrazione dei tre occupanti dall’autovettura gravemente danneggiata.

Tra i passeggeri, solo uno ha necessitato del trasporto d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Foggia, mentre gli altri due sono assistiti sul luogo dell’incidente. La pronta risposta delle forze dell’ordine e degli operatori sanitari ha contribuito a gestire la situazione nel miglior modo possibile, garantendo assistenza e soccorso immediato ai coinvolti.

Al momento, le cause esatte dell’incidente rimangono al vaglio delle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini per comprendere le dinamiche che hanno portato a questo tragico evento lungo la Napoli-Bari.