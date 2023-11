Il Sindaco di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, ha emesso un avviso di allerta tramite un post su Facebook, mettendo in guardia i cittadini riguardo a bollettini di pagamento per presunte multe stradali ritrovati sul parabrezza delle auto in sosta, specificamente in via Stabia e via Santa Maria La Carità. Questi bollettini sembrano essere emessi dal Comune di Sant’Antonio Abate, ma, secondo quanto riportato dal Sindaco, contengono un numero di conto corrente postale che non corrisponde a nessun conto dell’Ente Comunale. Si sospetta che si tratti di bollettini-truffa.

Ilaria Abagnale ha prontamente informato le autorità competenti, le quali sono attualmente al lavoro per indagare su questa situazione spiacevole che ha colpito la comunità. Nel frattempo, il Sindaco ha esortato i cittadini a non effettuare alcun tipo di pagamento utilizzando il falso conto corrente indicato su questi bollettini fraudolenti, in particolare il C/C n. 000039831252.

Si invita quindi la popolazione ad essere estremamente cauta e a non procedere con alcun pagamento indicato su questi bollettini sospetti, nonché a segnalare immediatamente alle autorità competenti qualunque informazione relativa a questa truffa al fine di contrastare e prevenire ulteriori tentativi fraudolenti.